Медики дали совет, как уберечься от гепатита в салонах красоты

"Все мы хотим встретить Новый год красивыми, поэтому накануне зимних праздников посещаемость салонов красоты намного увеличивается. Но не каждый знает об опасности, связанной с косметологическими процедурами. Один из главных путей распространения гепатитов B и C - кровь, которая может оставаться на профессиональном оборудовании в косметологических салонах", - отметили в пресс-службе.

По данным ЦОС, прежде всего, следует обратить внимание на соблюдение гигиены рук. Так, мастеру следует мыть руки перед началом рабочей смены и после нее, а также до и после посещения уборной. Средства для гигиены рук и одноразовые перчатки должны быть в легкодоступных местах, полотенца для рук обязательно должны быть одноразовыми. Места для мытья рук должны быть оборудованы дозаторами с жидким мылом, антисептиком и кремом для ухода за кожей.

До и после контакта с каждым клиентом мастер должен обработать руки антисептиком (если надо, то и во время процедуры).

При этом в ЦОС уточнили, что лучший рекомендованный метод стерилизации - паровой. Мебель в салоне должна быть изготовлена из материалов, пригодных для очистки и санобработки. Очищать поверхности и дезинфицировать инструменты необходимо средствами дезинфекции, зарегистрированными и разрешенными для использования в Украине.

Также в ведомстве уточнили, что вирусные гепатиты B и C чаще всего передаются во время медицинских манипуляций с использованием зараженного оборудования или инструментов, переливания зараженной крови или ее компонентов, употребления наркотиков инъекционно и интраназально, а также вследствие незащищенных половых контактов.

Напомним, на сейчас около 5% украинцев инфицированы вирусом гепатита С. Сейчас в Украине насчитывается 20 тыс. больных гепатитом В.

Согласно данным Минздрава, на сегодняшний день от вирусных гепатитов В и С страдают 325 млн человек по всему миру.

В начале текущего года в Николаеве с 33 человек, которые попали в лечебные учреждения с подозрением на гепатит А, диагноз был подтвержден у 16 взрослых и одного ребенка.