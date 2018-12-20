Медики дали совет, как уберечься от гепатита в салонах красоты
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Чтобы не заразиться гепатитом В или С во время визита в салон красоты, надо строго соблюдать правила гигиены рук, стерилизовать инструменты паром, а также дезинфицировать поверхности мебели. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.
"Все мы хотим встретить Новый год красивыми, поэтому накануне зимних праздников посещаемость салонов красоты намного увеличивается. Но не каждый знает об опасности, связанной с косметологическими процедурами. Один из главных путей распространения гепатитов B и C - кровь, которая может оставаться на профессиональном оборудовании в косметологических салонах", - отметили в пресс-службе.
По данным ЦОС, прежде всего, следует обратить внимание на соблюдение гигиены рук. Так, мастеру следует мыть руки перед началом рабочей смены и после нее, а также до и после посещения уборной. Средства для гигиены рук и одноразовые перчатки должны быть в легкодоступных местах, полотенца для рук обязательно должны быть одноразовыми. Места для мытья рук должны быть оборудованы дозаторами с жидким мылом, антисептиком и кремом для ухода за кожей.
До и после контакта с каждым клиентом мастер должен обработать руки антисептиком (если надо, то и во время процедуры).
При этом в ЦОС уточнили, что лучший рекомендованный метод стерилизации - паровой. Мебель в салоне должна быть изготовлена из материалов, пригодных для очистки и санобработки. Очищать поверхности и дезинфицировать инструменты необходимо средствами дезинфекции, зарегистрированными и разрешенными для использования в Украине.
Также в ведомстве уточнили, что вирусные гепатиты B и C чаще всего передаются во время медицинских манипуляций с использованием зараженного оборудования или инструментов, переливания зараженной крови или ее компонентов, употребления наркотиков инъекционно и интраназально, а также вследствие незащищенных половых контактов.
Напомним, на сейчас около 5% украинцев инфицированы вирусом гепатита С. Сейчас в Украине насчитывается 20 тыс. больных гепатитом В.
Согласно данным Минздрава, на сегодняшний день от вирусных гепатитов В и С страдают 325 млн человек по всему миру.
В начале текущего года в Николаеве с 33 человек, которые попали в лечебные учреждения с подозрением на гепатит А, диагноз был подтвержден у 16 взрослых и одного ребенка.