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Наразі в Україні є 20 тисяч хворих на гепатит В – МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Наразі в Україні налічується 20 тисяч хворих на гепатит В. Про це на брифінгу повідомив директор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта, передає УНН.

Наразі в Україні є 20 тисяч хворих на гепатит В – МОЗ

"Якщо говорити про гепатит В, то ми в Україні маємо 20 тисяч хворих на гепатит В. І ми маємо сучасний метод профілактики, яким є вакцинація. Вакцинація від гепатиту В є доступна в Україні, вона входить в обов’язкові щеплення для дітей, робиться тричі і повністю захищає від цього захворювання навіть у дорослому віці", - повідомив Курпіта.

Як повідомляв УНН, станом на зараз близько 5% українців інфіковані вірусом гепатиту С, серед них зареєстровано лише 52 448 хворих.

Нагадаємо, близько 35 тисяч засуджених та правопорушників відтепер зможуть отримати комплексну допомогу з лікування ВІЛ, туберкульозу і вірусного гепатиту С завдяки фінансуванню зі США.

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