Наразі в Україні є 20 тисяч хворих на гепатит В – МОЗ

"Якщо говорити про гепатит В, то ми в Україні маємо 20 тисяч хворих на гепатит В. І ми маємо сучасний метод профілактики, яким є вакцинація. Вакцинація від гепатиту В є доступна в Україні, вона входить в обов’язкові щеплення для дітей, робиться тричі і повністю захищає від цього захворювання навіть у дорослому віці", - повідомив Курпіта.



Як повідомляв УНН, станом на зараз близько 5% українців інфіковані вірусом гепатиту С, серед них зареєстровано лише 52 448 хворих.



Нагадаємо, близько 35 тисяч засуджених та правопорушників відтепер зможуть отримати комплексну допомогу з лікування ВІЛ, туберкульозу і вірусного гепатиту С завдяки фінансуванню зі США.