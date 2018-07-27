Сейчас в Украине есть 20 тысяч больных гепатитом В - Минздрав

"Если говорить о гепатите В, то в Украине есть 20 000 больных гепатитом В. И у нас есть современный метод профилактики, которым является вакцинация. Вакцинация от гепатита В доступна в Украине, она входит в обязательные прививки для детей, делается трижды и полностью защищает от этого заболевания даже во взрослом возрасте", - сообщил Курпита.



Как сообщал УНН, по состоянию на сейчас около 5% украинцев инфицированные вирусом гепатита С, среди них зарегистрировано только 52 448 больных.



Напомним, около 35 000 осужденных и правонарушителей отныне смогут получить комплексную помощь по лечению ВИЧ, туберкулеза и вирусного гепатита С благодаря финансированию из США.