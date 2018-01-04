У Миколаєві у 17 осіб підтвердили діагноз гепатит А
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Миколаєві із 33 осіб, які потрапили до лікувальних закладів із підозрою на гепатит А, діагноз було підтверджено у 16 дорослих та однієї дитини. Про це повідомили у Миколаївській ОДА, передає УНН.
“Наразі відомо про 33 особи, які потрапили до спеціалізованого лікувального закладу з підозрою на захворювання, з них у 16 — підтверджено діагноз гепатит А. Із шістьох дітей, що потрапили у дитячу лікарню з підозрою на захворювання, діагноз підтверджений лише в одного пацієнта”, — зазначили в ОДА.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За тиждень у Запоріжжі ще дві людини захворіли на гепатит А та шість на кір
Повідомляється також, що в четвер, 4 січня, за дорученням голови Миколаївської ОДА в облдержадміністрації відбулася нарада щодо ситуації із захворюваністю на гепатит А у місті.
Окрім того, радник голови ОДА Євген Шевченко, разом з керівником обласного управління охорони здоров’я Павлом Георгієвим, також відвідали обласну інфекційну лікарню та дитячу інфекційну лікарню, керівництво якої запевнило, що приміщень для розміщення хворих на даний час достатньо, медпрепаратів вистачає.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спалах вірусного гепатиту зафіксували на Харківщині
Керівництво обласного управління охорони здоров’я ОДА запевняє, що на випадок необхідності вже розроблені заходи по сприянню в доставці додаткової кількості препаратів на період вихідних днів і у разі виникнення потреби у їх застосуванні.