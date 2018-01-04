В Николаеве у 17 человек подтвердили диагноз гепатит А

"Сейчас известно о 33 людях, которые попали в специализированное лечебное учреждение с подозрением на заболевание, из них у 16 - подтвержден диагноз гепатит А. Из шестерых детей, попавших в детскую больницу с подозрением на заболевание, диагноз подтвержден только у одного пациента", - отметили в ОГА.

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Сообщается также, что в четверг, 4 января, по поручению председателя Николаевской ОГА в облгосадминистрации состоялось совещание по ситуации с заболеваемостью гепатитом А в городе.

Кроме того, советник председателя ОГА Евгений Шевченко, вместе с руководителем областного управления здравоохранения Павлом Георгиевым, также посетили областную инфекционную больницу и детскую инфекционную больницу, руководство которой заверило, что помещений для размещения больных в настоящее время достаточно, медпрепаратов хватает.

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Руководство областного управления здравоохранения ОГА уверяет, что в случае необходимости уже разработаны мероприятия по содействию в доставке дополнительного количества препаратов на период выходных дней и в случае возникновения потребности в их применении.