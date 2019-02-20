В Украине зафиксировали три вспышки вирусного гепатита A

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 60933 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 81488 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130328 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130222 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129712 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125013 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160734 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117824 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141424 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145275 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
В Украине зафиксировали три вспышки вирусного гепатита A

В Украине зафиксировали три вспышки вирусного гепатита A

Киев  •  УНН

 • 13738 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В течение недели с 11 по 17 февраля в Украине было зарегистрировано три вспышки вирусного гепатита A, все - в Одесской области. Всего обнаружили 10 больных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"За отчетную неделю зарегистрировано три вспышки вирусного гепатита А (ВГА)", - сообщили в ЦОЗ Минздрава.

Так, одна вспышка была в школе №9 в городе Подольск Одесской области. Заболели три человека. Вероятной причиной указано несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима в учреждении; несоблюдение правил личной гигиены учениками.

Еще одна вспышка зафиксирована также в Одесской области. Четыре человека заболели в учебно-воспитательном комплексе в селе Ставрово Окнянського района. Предполагаемая причина - несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима в учреждении; не создано условий для соблюдения правил личной гигиены детьми; питьевой режим в учреждении не организован.

Третья вспышка зафиксирована в той же Одесской области. Трех больных обнаружили в частном центре "Сообщество в диалоге" в селе Булдынка Лиманского района. Вероятной причиной также указано несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима в учреждении; несоблюдение правил личной гигиены лицами, проживающими в центре.

Как сообщал УНН, медики дали совет, как уберечься от гепатита в салонах красоты.

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