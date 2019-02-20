В Украине зафиксировали три вспышки вирусного гепатита A
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В течение недели с 11 по 17 февраля в Украине было зарегистрировано три вспышки вирусного гепатита A, все - в Одесской области. Всего обнаружили 10 больных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
"За отчетную неделю зарегистрировано три вспышки вирусного гепатита А (ВГА)", - сообщили в ЦОЗ Минздрава.
Так, одна вспышка была в школе №9 в городе Подольск Одесской области. Заболели три человека. Вероятной причиной указано несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима в учреждении; несоблюдение правил личной гигиены учениками.
Еще одна вспышка зафиксирована также в Одесской области. Четыре человека заболели в учебно-воспитательном комплексе в селе Ставрово Окнянського района. Предполагаемая причина - несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима в учреждении; не создано условий для соблюдения правил личной гигиены детьми; питьевой режим в учреждении не организован.
Третья вспышка зафиксирована в той же Одесской области. Трех больных обнаружили в частном центре "Сообщество в диалоге" в селе Булдынка Лиманского района. Вероятной причиной также указано несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима в учреждении; несоблюдение правил личной гигиены лицами, проживающими в центре.
Как сообщал УНН, медики дали совет, как уберечься от гепатита в салонах красоты.