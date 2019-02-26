У 2018 році на гострий вірусний гепатит А захворіло понад 2 тисячі людей

"Кількість випадків захворювання на гострий вірусний гепатит А (за 2018 рік – ред.) згідно з статистичною формою 2 "Звіт про окремі інфекційні і паразитарні захворювання" (річна) становить 2767 людей, з них 871 особа до 17 років", - йдеться у відповіді на запит.



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Довідка УНН: Гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом. На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки і рідко закінчується смертю.



Як повідомляв УНН, протягом тижня з 11 по 17 лютого в Україні було зареєстровано три спалахи вірусного гепатиту A, усі - на Одещині. Загалом виявили 10 хворих.

Нагадаємо, щоб не заразитися гепатитом В або С під час візиту в салон краси, треба суворо дотримуватись правил гігієни рук, стерилізувати інструменти парою, а також дезінфікувати поверхні меблів.