В 2017 году на первичном рынке недвижимости держиться ценовой баланс - эксперт

А.Пилипчук заметил, что незначительное снижение средней стоимости жилья в новостройках, которое наблюдалось в течение 2016 года, пока приостановилось.

"Я думаю, что эта приостановка связана с себестоимостью, ведь есть себестоимость создания этого продукта и ниже ни один застройщик не будет продавать. А себестоимость не уменьшилась - а наоборот, постепенно увеличивается. Поэтому я думаю, что именно себестоимость повлияла на остановку снижения цен на рынке новостроек. Я думаю, что цены снижаться не будут, так как себестоимость тормозит такую ​​возможность, и повышаться не будут - потому что платежеспособность в ближайшее время не будет повышаться", - считает эксперт.

Также он отметил, что конкуренция на рынке достаточно высока, а потому в ближайшее время эксперт прогнозирует, что цены на новое жилье будут стабильными.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно в новостройках, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, которые возводятся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ПАО "ХК "Киевгорстрой", который имеет более чем 60-летнюю историю работы. Тем более, что в компании действуют скидки от 10 до 20% на некоторые квартиры в новостройках. Также, напомним, недавно "Киевгорстрой" ввел совершенно новую программу ипотечного кредитования "От мечты - к действиям" с рекордно низким процентом годовых.

Условия программы: на условиях новой ипотечной программы инвестор имеет возможность взять жилье или коммерческие (нежилые) помещения с процентной ставкой в ​​5% годовых (при условии срока кредитования на 12 месяцев). Такой процент является рекордно низким для украинского рынка недвижимости.

В случае, если срок предоставления ипотеки длиннее, на 1 и 2 года - процентная ставка составит 7,5%; с 3 года - 24% годовых.