У 2017 році на первинному ринку нерухомості триматиметься ціновий баланс – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Протягом 2017 року ціни на житло у новобудовах, ймовірно, залишатимуться стабільними. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт з нерухомості Артур Пилипчук.
А.Пилипчук зауважив, що незначне зниження середньої вартості житла у новобудовах, яке спостерігалося протягом 2016 року, наразі призупинилося.
“Я думаю що ця призупинка пов’язана із собівартістю, адже є собівартість створення цього продукту і нижче жоден забудовник не буде продавати. А собівартість не зменшилась — а навпаки, поступово збільшується. Тому я думаю, що саме собівартість вплинула на зупинку зниження цін на ринку новобудов. Я думаю що знижуватися не будуть ціни, бо собівартість гальмуватиме таку можливість, і підвищуватися не буде — тому що платоспроможність найближчим часом не буде підвищуватися”, — вважає експерт.
Також він зауважив, що конкуренція на ринку доволі висока, а тому найближчим часом експерт прогнозує, що ціни на нове житло будуть стабільними.
Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, особливо в новобудовах, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.
Особливу увагу експерти радять звернути на житло в новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має більш ніж 60-річну історію роботи. Тим більше, що в компанії діють знижки від 10 до 20% на деякі квартири в новобудовах. Також, нагадаємо, нещодавно “Київміськбуд” запровадив абсолютно нову програму іпотечного кредитування “Від мрій — до дій” із рекордно низьким відсотком річних.
Умови програми: на умовах нової іпотечної програми інвестор має змогу взяти житло або комерційні (нежитлові) приміщення із відсотковою ставкою у 5% річних (за умови строку кредитування на 12 місяців). Такий відсоток є рекордно низьким для українського ринку нерухомості.
У разі, якщо термін надання іпотеки довший, на 1 та 2 рік відсоткова ставка становитиме 7,5%; із 3 року — 24% річних.