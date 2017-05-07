В 2017 году на блок-постах Донецкой области задержали 303 человека за связи с НЗФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. С начала года на блокпостах Донецкой области задержали более 300 человек, которые проверяются на причастность к бандформированиям. Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в Донецкой области, передает УНН.
“С начала 2017 более 100 разыскиваемых преступников благодаря системе стоп-контроля таки предстанут перед судом. Кроме того, задержаны 303 человека, которые подозреваются в причастности к незаконным вооруженным формированиям”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что также выявлено 112 фактов перевозки смертоносных предметов и 138 — наркотиков.
За 4 месяца через стоп-контроль прошло более 28 тысяч грузовиков и около 150 тысяч легкового транспорта.
“Кроме пресечения преступлений, сотрудники полиции, которые дежурят на границах населенных пунктов, проявляют и другие правонарушения. За 4 месяца в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан внесено 1532 факта, по большинству из которых проверка уже закончена и принято правовое решение. Например, по 321 факту возбуждены уголовные производства”, — добавили в полиции.
Напомним, что в области действует 21 блокпост и 4 КПВВ. Кроме того, дополнительно созданы мобильные посты полиции.
Как сообщал УНН 2 мая на КПВВ “Гнутово” родила женщина.