У 2017 році на блок-постах Донеччини затримано близько 300 осіб через зв'язки з НЗФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. З початку року на блокпостах Донеччини затримано більше 300 осіб, які перевіряються на причетність до бандформувань. Про це повідомили у ГУ Національної поліції в Донецькій області, передає УНН.
“З початку 2017 року більше 100 розшукуваних злочинців завдяки системі стоп-контролю таки постануть перед судом. Крім того, затримано 303 особи, які підозрюються у причетності до незаконних збройних формувань”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що також виявлено 112 фактів перевезення смертоносних предметів та 138 — наркотиків.
За 4 місяці крізь стоп-контроль пройшло більше 28 тисяч вантажівок та близько 150 тисяч легкового транспорту.
“Окрім припинення злочинів, співробітники поліції, що чергують на кордонах населених пунктів, виявляють й інші правопорушення. За 4 місяці до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян внесено 1532 факти, за більшістю з яких перевірку вже закінчено та прийнято правове рішення. Наприклад, за 321 фактом відкрито кримінальні провадження”, — додали в поліції.
Нагадаємо, що в області діє 21 блокпост і 4 КПВВ. Крім того, додатково створено мобільні пости поліції.
Як повідомляв УНН, 2 травня на КПВВ “Гнутове” народила жінка.