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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Табачные изделия стоимостью 3 млн грн изъяли пограничники Одессы

Киев • УНН

 • 9725 просмотра

ОДЕССА - КИЕВ. 20 декабря. УНН. Сотрудники оперативного подразделения ПРУ ГПСУ вместе с представителями ГФС в Одесской области изъяли сигареты на 3 млн грн. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда.

Табачные изделия стоимостью 3 млн грн изъяли пограничники Одессы

"В результате проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий в рамках досудебного расследования по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью три статьи 204 УК Украины (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), на территории одной из логистических компаний города Одесса было проверено автомобиль "МАН" в котором обнаружено сигареты. Правоохранители изъяли 9500 пачек сигарет на сумму более 3 млн гривен", - говорится в сообщении.

Указанная продукция не была сертифицирована соответствующим образом и могла нести значительный вред жизни и здоровью конечного потребителя. В дальнейшем продукцию планировали реализовывать на внутреннем рынке Украины.

Как сообщал УНН, в поезде с Волыни поляки нашли контрабанду сигарет на 1,75 млн грн.

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