Табачные изделия стоимостью 3 млн грн изъяли пограничники Одессы

"В результате проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий в рамках досудебного расследования по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью три статьи 204 УК Украины (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), на территории одной из логистических компаний города Одесса было проверено автомобиль "МАН" в котором обнаружено сигареты. Правоохранители изъяли 9500 пачек сигарет на сумму более 3 млн гривен", - говорится в сообщении.

Указанная продукция не была сертифицирована соответствующим образом и могла нести значительный вред жизни и здоровью конечного потребителя. В дальнейшем продукцию планировали реализовывать на внутреннем рынке Украины.

Как сообщал УНН, в поезде с Волыни поляки нашли контрабанду сигарет на 1,75 млн грн.