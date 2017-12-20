Тютюнові вироби вартістю 3 млн грн вилучили прикордонники Одеси
Київ • УНН
ОДЕСА - КИЇВ. 20 грудня. УНН. Співробітники оперативного підрозділу ПРУ ДПСУ разом із представниками ДФС в Одеській області вилучили цигарки на 3 млн грн. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Одеського прикордонного загону.
“В результаті проведення комплексу оперативно-слідчих заходів в рамках досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною три статті 204 КК України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), на території однієї з логістичних компаній міста Одеса було перевірено автомобіль „МАН“ в якому виявлено цигарки. Правоохоронці вилучили 9500 пачок цигарок на суму понад 3 млн гривень”, — йдеться у повідомленні.
Вказана продукція не була сертифікована відповідним чином та могла нести значну шкоду життю та здоров’ю кінцевого споживача. В подальшому продукцію планували реалізовувати на внутрішньому ринку України.
Як повідомляв УНН, у потязі з Волині поляки знайшли контрабанду цигарок на 1,75 млн грн.