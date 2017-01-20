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Курение вызывает 90% случаев заболевания раком легких - статистика

Курение вызывает 90% случаев заболевания раком легких - статистика

Киев • УНН

 • 17114 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Курение вызывает 30% всех случаев смерти от онкологических заболеваний и 90% всех случаев заболевания раком легких, передает УНН со ссылкой на данные ВОЗ.

В то же время, по данным статистики, случаев смертей от сердечно-сосудистых заболеваний среди курильщиков в 2 раза больше, чем среди тех, кто не курит.

Согласно оценкам ВОЗ, на сегодня в мире насчитывается более 1 млрд курильщиков, из которых 200 млн – женщины.

Ежегодно, 5,4 млн курильщиков умирают от болезней, вызванных употреблением табака.

"На сегодняшний день табакокурение является причиной каждого десятого смертельного случая среди взрослых, а в 2030 году – это будет каждый шестой случай, или 10 млн случаев в год. То есть больше, чем от любой другой причины", - констатируют в ассоциации.

По данным ВОЗ, Украина находится на 11 месте среди всех стран по уровню употребления сигарет.

В Украине более 10 млн активных курильщиков, а это - треть трудоспособного населения.

Ежегодно из-за курения граждан Украина теряет 100 – 120 тысяч человек, что составляет 13% всех смертей.

Напомним, по словам хирурга-онколога медицинского центра "Клиника Спиженко", врача высшей категории, член Европейской ассоциации медицинских онкологов ESMO Евгения Гирагосова, рак легких является одной из самых агрессивных форм онкологии.

По данным ВОЗ, рак легких занимает первое место в рейтинге смертельных заболеваний.

Как сообщал УНН, в 2015 году 62,8% больных раком легких прожили меньше года с момента установления диагноза.

По словам экс-министра здравоохранения Украины Василия Князевича, основным инструментом в борьбе с раком является именно своевременная диагностика и профилактика.

Украинские Национальные Новости

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