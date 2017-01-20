Тютюнопаління викликає 90% випадків захворювання на рак легенів – статистика
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Тютюнопаління спричиняє 30% всіх випадків смертей від онкологічних захворювань і 90% всіх випадків захворювання раком легенів, передає УНН з посиланням на дані ВООЗ.
Водночас, за даними статистики, випадки смертей від серцево-судинних хвороб серед курців у 2 рази вищі, ніж серед тих, хто не палить.
Відповідно до оцінок ВООЗ, нині у світі нараховується понад 1 млрд курців, із яких 200 млн – жінки.
Щорічно, 5,4 млн курців помирають від хвороб, викликаних вживанням тютюну.
"На сьогодні тютюнопаління є причиною кожного десятого смертельного випадку серед дорослих, а в 2030 році – це буде кожен шостий випадок, або 10 млн смертних випадків на рік. Тобто більше, ніж від будь-якої іншої причини", - констатують у асоціації.
За даними ВООЗ, Україна знаходиться на 11 місці серед усіх країн за рівнем вживання сигарет.
В Україні більше 10 млн активних курців, а це - третина працездатного населення.
Щорічно від куріння Україна втрачає 100 – 120 тисяч осіб, що становить 13% усіх смертей.
Нагадаємо, за словами хірурга-онколога медичного центру “Клініка Спіженко”, лікаря вищої категорії, члена Європейської асоціації медичних онкологів ESMO Євгена Гірагосова, рак легенів є однією із найагресивніших форм онкології.
За даними ВООЗ, рак легенів займає перше місце в рейтингу смертельних захворювань.
Як повідомляв УНН, у 2015 році 62,8% хворих на рак легенів прожили менше року від моменту встановлення діагнозу.
За словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, основним інструментом у боротьбі з раком є саме своєчасна діагностика і профілактика.