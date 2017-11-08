Twitter увеличил лимит знаков до 280

Лимит увеличился в два раза, ранее он составлял 140 знаков. Сначала новая опция была введена для ограниченного числа пользователей. В сообщении отмечается, что лимит в 140 знаков сохранится для пользователей Twitter китайском, корейском и японском языке, так как из-за использования иероглифов у пользователей нет проблемы выхода за пределы ограничений.

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В компании также отметили, что фирменная "краткость" пользователей твиттера не пострадает. Только 5% сообщений, отправленных в течение тестового режима, превышали 140 знаков, и только 2% - 190 знаков.

Напомним, компания Twitter создаст специальный центр для изучения политической рекламы.