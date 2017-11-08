Twitter збільшив ліміт знаків до 280
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Ліміт знаків в повідомленнях у соцмережі Twitter збільшений до 280, повідомляється в блозі компанії, передає УНН.
Ліміт збільшився в два рази, раніше він становив 140 знаків. Спочатку нова опція була введена для обмеженого числа користувачів. У повідомленні наголошується, що ліміт в 140 знаків збережеться для користувачів Twitter китайською, корейською та японською мовою, так як через використання ієрогліфів у користувачів немає проблеми виходу за межі обмежень.
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У компанії також відзначили, що фірмова "стислість" користувачів твіттера не постраждає. Тільки 5% повідомлень, відправлених протягом тестового режиму, перевищували 140 знаків, і тільки 2% - 190 знаків.
Нагадаємо, компанія Twitter створить спеціальний центр для вивчення політичної реклами.