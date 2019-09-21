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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 64597 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112119 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103944 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110856 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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5 марта, 17:33 • 148420 просмотра

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5 марта, 16:07 • 148767 просмотра

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Twitter заблокировал тысячи аккаунтов в шести странах

Twitter заблокировал тысячи аккаунтов в шести странах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Корпорация Twitter 20 сентября сообщила о блокировании тысяч аккаунтов в шести странах за распространение недостоверных новостей и пропаганды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Под блокировки попали учетные записи из Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Саудовской Аравии, Эквадора, Китая, Испании.

Среди заблокированных Twitter оказались, в частности, около 4,3 тысячи аккаунтов, зарегистрированных в Китае, оттуда поступали сообщения, целью которых была дискредитация протестов в Гонконге.

Также были заблокированы аккаунты, зарегистрированные в ОАЭ и Египте, чьи сообщения были направлены против Катара и Йемена.

В октябре прошлого года компания удалила около четырех с половиной тысяч российских учетных записей через распространение проправительственной пропаганды.

Twitter регулярно занимается анализом и удалением учетных записей пользователей. Одно из самых массовых блокировок в соцсети произошло с мая по июль 2018 года. Twitter тогда устранил почти 70000000 подозрительных и фейковых аккаунтов.

Напомним, Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Компартии Кубы.

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