Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Компартии Кубы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Администрация Twitter заблокировала официальные аккаунты Коммунистической партии Кубы и ее лидера Рауля Кастро. Кроме этого, блокировка подверглись учетные записи дочери Кастро и ряда журналистов официальных кубинских СМИ, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Как отмечает Reuters, блокировка произошла на фоне обращения к нации президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, в котором он предупреждал о грядущем энергетическом кризисе из-за санкций США.
Представитель Twitter, комментируя блокировки, сослался на политику компании, направленную против манипулирования общественным мнением, которая запрещает пользователям искусственно выводить в топ какие-либо темы с использованием сети аккаунтов.
МИД Кубы назвал действия Twitter “очевидной согласованной операцией с целью ограничить заявления революционеров в защиту истины”.
Как писал УНН, власти Кубы предупредила граждан о неизбежности серьезного топливного кризиса, вызванного санкциями США против Венесуэлы. По словам кубинского президента, на поставку существенно влияют санкции США против Венесуэлы — основного источника нефти для страны.
В связи с этим Канель предположил, что на следующей неделе произойдут отключения электроэнергии.