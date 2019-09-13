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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106390 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119266 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110886 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117113 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 123381 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 149947 просмотра

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5 марта, 16:07 • 149783 просмотра

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Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Компартии Кубы

Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Компартии Кубы

Киев  •  УНН

 • 12909 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Администрация Twitter заблокировала официальные аккаунты Коммунистической партии Кубы и ее лидера Рауля Кастро. Кроме этого, блокировка подверглись учетные записи дочери Кастро и ряда журналистов официальных кубинских СМИ, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Как отмечает Reuters, блокировка произошла на фоне обращения к нации президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, в котором он предупреждал о грядущем энергетическом кризисе из-за санкций США.

Представитель Twitter, комментируя блокировки, сослался на политику компании, направленную против манипулирования общественным мнением, которая запрещает пользователям искусственно выводить в топ какие-либо темы с использованием сети аккаунтов.

МИД Кубы назвал действия Twitter “очевидной согласованной операцией с целью ограничить заявления революционеров в защиту истины”.

Как писал УНН, власти Кубы предупредила граждан о неизбежности серьезного топливного кризиса, вызванного санкциями США против Венесуэлы. По словам кубинского президента, на поставку существенно влияют санкции США против Венесуэлы — основного источника нефти для страны.

В связи с этим Канель предположил, что на следующей неделе произойдут отключения электроэнергии.

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