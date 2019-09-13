Куба готується до паливної кризи через санкції проти Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Влада Куби попередила громадян про неминучість серйозної паливної кризи, спричиненої санкціями США проти Венесуели. Про це інформує УНН з посиланням на BBC.
"Президент Куби Мігель Діас-Канель попередив, що країні варто очікувати проблем з постачанням палива протягом найближчих тижнів", - ідеться у повідомленні.
За словами кубинського лідера, на постачання істотно впливають санкції США проти Венесуели - основного джерела нафти для країни.
У зв'язку з цим Канель припустив, що наступного тижня стануться відключення електроенергії.
У травні Куба вже оголосила про обмеження реалізації більшості продуктів унаслідок ембарго США.
Нагадаємо, санкції США проти Венесуели та Ірану принесли додаткові доходи Росії.