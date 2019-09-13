Куба готовится к топливному кризису из-за санкций против Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Власти Кубы предупредила граждан о неизбежности серьезной топливного кризиса, вызванного санкциями США против Венесуэлы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
"Президент Кубы Мигель Диас-Канель предупредил, что стране следует ожидать проблем с поставками топлива в течение ближайших недель", - говорится в сообщении.
По словам кубинского лидера на поставку существенно влияют санкции США против Венесуэлы - основного источника нефти для страны.
В связи с этим Канель предположил, что на следующей неделе произойдут отключения электроэнергии.
В мае Куба уже объявила об ограничении реализации большинства продуктов вследствие эмбарго США.
Напомним, санкции США против Венесуэлы и Ирана принесли дополнительные доходы России.