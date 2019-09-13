Twitter заблокував акаунти Рауля Кастро та Компартії Куби
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Адміністрація Twitter заблокувала офіційні акаунти Комуністичної партії Куби і її лідера Рауля Кастро. Крім цього, блокування зазнали облікові записи дочки Кастро і ряду журналістів офіційних кубинських ЗМІ, пише УНН з посиланням на Reuters.
Як зазначає Reuters, блокування сталася на тлі звернення до нації президента Куби Мігеля Діаса-Канеля, в якому він попереджав про прийдешню енергетичну кризу через санкції США.
Представник Twitter, коментуючи блокування, послався на політику компанії, спрямовану проти маніпулювання громадською думкою, яка забороняє користувачам штучно виводити в топ будь-які теми з використанням мережі акаунтів.
МЗС Куби назвав дії Twitter “очевидною узгодженою операцією з метою обмежити заяви революціонерів на захист істини”.
Як писав УНН, влада Куби попередила громадян про неминучість серйозної паливної кризи, спричиненої санкціями США проти Венесуели. За словами кубинського президента, на постачання істотно впливають санкції США проти Венесуели — основного джерела нафти для країни.
У зв’язку з цим Канель припустив, що наступного тижня стануться відключення електроенергії.