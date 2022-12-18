Twitter удаляет публикации со ссылками на другие социальные платформы

Детали

В платформе заявили, что этот шаг повлияет на содержимое многих веб-сайтов социальных сетей, включая Facebook и Instagram Meta Platforms, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr и Post, но разрешит публикацию перекрестного содержимого.

Однако в список не попала видеоплатформа TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance.

Добавим

ЕС пригрозил владельцу Twitter Илону Маску санкциями после того, как несколько журналистов, освещающих деятельность компании, внезапно заблокировали.