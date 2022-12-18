Twitter удаляет публикации со ссылками на другие социальные платформы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Twitter объявил, что удалит учетные записи, созданные с целью продвижения других социальных платформ, и контент, содержащий ссылки на них или имена пользователей, представленных в них, передает УНН
Детали
В платформе заявили, что этот шаг повлияет на содержимое многих веб-сайтов социальных сетей, включая Facebook и Instagram Meta Platforms, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr и Post, но разрешит публикацию перекрестного содержимого.
Однако в список не попала видеоплатформа TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance.
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