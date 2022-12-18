Twitter видаляє публікації з посиланнями на інші соціальні платформи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Twitter оголосив, що видалить облікові записи, створені з метою просування інших соціальних платформ, і контент, який містить посилання на них або імена користувачів, які в них представлені, передає УНН.
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У платформі заявили, що цей крок вплине на вміст багатьох веб-сайтів соціальних мереж, включаючи Facebook і Instagram Meta Platforms, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr і Post, але дозволить публікацію перехресного вмісту.
Однак до списку не потрапила відеоплатформа TikTok, що належить китайській компанії ByteDance.
Додамо
ЄС пригрозив власнику Twitter Ілону Маску санкціями після того, як кілька журналістів, які висвітлюють діяльність компанії, раптово заблокували.