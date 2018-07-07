Twitter удалил 70 млн аккаунтов за два месяца

“Право на свободу слова стоит немногого, если люди не чувствуют себя в безопасности”, — сказал в субботу вице-президент Twitter по безопасности Дель Харви газете The Washington Post. По данным издания, с прошлого года соцсеть удвоила количество ежедневных заблокированных аккаунтов к более одного миллиона. В июле блокировки продолжаются.

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Социальные сети обвиняют в том, что они недостаточно активно борются с фейковых новостями. Facebook, Twitter и Google объявили, что будут принимать меры для устранения дезинформации, пропаганды и провокации на своих платформах.

Напомним, специалисты Facebook обнаружили около трех тысяч рекламных объявлений, которые россияне разместили в этой соцсети и в Instagram до и после президентских выборов в США 2016 года. Google обнаружил и заморозил 18 каналов на видеохостинге Youtube, вероятно поддерживаемых русскими. На этих каналах было размещено 1108 видеозаписей суммарной продолжительностью 43 часа. Эти каналы были также заморожены.