Twitter удалил 70 млн аккаунтов за два месяца

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 59441 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107175 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128462 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135716 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171612 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154115 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141674 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130512 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 183133 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118355 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 13:11 • 201213 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 258174 просмотра
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 171612 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 108590 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 112766 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 114613 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 113816 просмотра
Актуальное
Twitter удалил 70 млн аккаунтов за два месяца

Twitter удалил 70 млн аккаунтов за два месяца

Киев  •  УНН

 • 9349 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. В борьбе с распространением ложной информации социальная сеть Twitter в мае и июне этого года закрыл более 70 млн учетных записей пользователей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Право на свободу слова стоит немногого, если люди не чувствуют себя в безопасности”, — сказал в субботу вице-президент Twitter по безопасности Дель Харви газете The Washington Post. По данным издания, с прошлого года соцсеть удвоила количество ежедневных заблокированных аккаунтов к более одного миллиона. В июле блокировки продолжаются.

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Социальные сети обвиняют в том, что они недостаточно активно борются с фейковых новостями. Facebook, Twitter и Google объявили, что будут принимать меры для устранения дезинформации, пропаганды и провокации на своих платформах.

Напомним, специалисты Facebook обнаружили около трех тысяч рекламных объявлений, которые россияне разместили в этой соцсети и в Instagram до и после президентских выборов в США 2016 года. Google обнаружил и заморозил 18 каналов на видеохостинге Youtube, вероятно поддерживаемых русскими. На этих каналах было размещено 1108 видеозаписей суммарной продолжительностью 43 часа. Эти каналы были также заморожены.

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