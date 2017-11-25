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НАТО: 60 відсотків російськомовних користувачів Twitter є ботами

НАТО: 60 відсотків російськомовних користувачів Twitter є ботами

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. 60% усіх російськомовних облікових записів у соціальній мережі Twitter мають вигляд автоматизваних, тобто ботів. Про це йдеться у доповіді Центру передового досвіду НАТО з питань стратегічних комунікацій (NATO Strategic Communications Centre of Excellence), базованого у Ризі, Латвія, дослідницького центру, який сприяє трансформації альянсу, повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

"Російськомовні боти створюють приблизно 70% усіх російських повідомлень про НАТО у країнах Балтії та Польщі. Загалом 60% активних російськомовних облікових записів мають вигляд автоматизованих. Для порівняння 39% англомовних облікових записів є ботами", - відзначає доповідь.

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Дослідження відзначає, що його висновки базуються на аналізі добірки даних Twitter, які стосувались військової активної у країна Балтії та Польщі.

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"Політичні сили активно використовують боти у соцмережах для маніпуляцій громадською думкою з питань регіональної геополітики. За нашими оцінками, на такі облікові записи припадає від 5 до 15 відсотків усієї активності щодо присутності НАТО у Латвії та Естонії з березня по липень 2017 року. Згенеровані ботами повідомлення мають відмінності залежно від того, на яку аудиторію вони націлені. Повідомлення, націлені на західного споживача, наголошують, що масштаби російських навчань менші за операції НАТО. Повідомлення націлені на внутрішню аудиторію, рідко згадують російські навчання", - резюмували в НАТО.

Нагадаємо, у соцмережі Twitter будуть блокуватися повідомлення, які розпалюють ворожнечу та містять сексуальні домагання

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