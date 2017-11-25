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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 69413 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 54878 просмотра

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 63198 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 71918 просмотра

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НАТО: 60 процентов русскоязычных пользователей Twitter является ботами

НАТО: 60 процентов русскоязычных пользователей Twitter является ботами

Киев  •  УНН

 • 11750 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. 60% всех русскоязычных учетных записей в социальной сети Twitter выглядят автоматизваних, то есть ботов. Об этом говорится в докладе Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям (NATO Strategic Communications Centre of Excellence), основанного в Риге, Латвия, исследовательского центра, который способствует трансформации альянса, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Русскоязычные боты создают примерно 70% всех российских сообщений о НАТО в странах Балтии и Польше. В общем 60% активных русскоязычных учетных записей имеют вид автоматизированных. Для сравнения 39% англоязычных учетных записей является ботами", - отмечает доклад.

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Исследование отмечает, что его выводы основаны на анализе подборки данных Twitter, касающиеся военной активной в страна Балтии и Польши.

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"Политические силы активно используют боты в соцсетях для манипуляций общественным мнением по вопросам региональной геополитики. По нашим оценкам, на такие учетные записи приходится от 5 до 15 процентов всей активности относительно присутствия НАТО в Латвии и Эстонии с марта по июль 2017 года. Сгенерированные ботами сообщение имеют различия в зависимости от того, на какую аудиторию они нацелены. Сообщения, нацеленные на западного потребителя, отмечают, что масштабы российских учений меньше операции НАТО. Сообщение нацелены на внутреннюю ауд тория, редко вспоминают российские учения ", - резюмировали в НАТО.

Напомним, в соцсети Twitter будут блокироваться сообщения , которые разжигают вражду и содержат сексуальные домогательства

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