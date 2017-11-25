НАТО: 60 процентов русскоязычных пользователей Twitter является ботами

"Русскоязычные боты создают примерно 70% всех российских сообщений о НАТО в странах Балтии и Польше. В общем 60% активных русскоязычных учетных записей имеют вид автоматизированных. Для сравнения 39% англоязычных учетных записей является ботами", - отмечает доклад.

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Исследование отмечает, что его выводы основаны на анализе подборки данных Twitter, касающиеся военной активной в страна Балтии и Польши.

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"Политические силы активно используют боты в соцсетях для манипуляций общественным мнением по вопросам региональной геополитики. По нашим оценкам, на такие учетные записи приходится от 5 до 15 процентов всей активности относительно присутствия НАТО в Латвии и Эстонии с марта по июль 2017 года. Сгенерированные ботами сообщение имеют различия в зависимости от того, на какую аудиторию они нацелены. Сообщения, нацеленные на западного потребителя, отмечают, что масштабы российских учений меньше операции НАТО. Сообщение нацелены на внутреннюю ауд тория, редко вспоминают российские учения ", - резюмировали в НАТО.

Напомним, в соцсети Twitter будут блокироваться сообщения , которые разжигают вражду и содержат сексуальные домогательства