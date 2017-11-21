Google знизить рівень видачі російської пропаганди
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Компанія Alphabet працюватиме над виявленням російської пропаганди у Google News і знизить в результатах видачі такі медіа-сайти. Про це заявив виконавчий директор материнської компанії Alphabet Ерік Шмідт, передає УНН з посиланням на Motherboard.
Таку заяву він зробив після звинувачень у показі медіа-сайтів, які належать Кремлю, на верхніх позиціях у новинах і на рекламній платформі гіганта-пошуковика.
"Ми прекрасно це розуміємо і працюємо над виявленням сценарію, який ви описуєте, і понизимо (в результатах видачі - ред.) ці сайти", - сказав Е.Шмідт, у відповідь на запитання, чому найбільша пошукова компанія в світі продовжує класифікувати російські сайти як новини.
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Він вказав на перевірку двох державних компаній. "Це в основному RT і Sputnik", - додав Е.Шмідт.
"Ми добре про це знаємо і намагаємося розробити систему для запобігання цьому", - вказав він.
При цьому він вказав, що про повне блокування не йдеться.
"Ми не хочемо блокувати ці сайти", - зазначив Е.Шмідт.
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