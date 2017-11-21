Google знизить рівень видачі російської пропаганди

Таку заяву він зробив після звинувачень у показі медіа-сайтів, які належать Кремлю, на верхніх позиціях у новинах і на рекламній платформі гіганта-пошуковика.

"Ми прекрасно це розуміємо і працюємо над виявленням сценарію, який ви описуєте, і понизимо (в результатах видачі - ред.) ці сайти", - сказав Е.Шмідт, у відповідь на запитання, чому найбільша пошукова компанія в світі продовжує класифікувати російські сайти як новини.

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Він вказав на перевірку двох державних компаній. "Це в основному RT і Sputnik", - додав Е.Шмідт.

"Ми добре про це знаємо і намагаємося розробити систему для запобігання цьому", - вказав він.

При цьому він вказав, що про повне блокування не йдеться.

"Ми не хочемо блокувати ці сайти", - зазначив Е.Шмідт.

Нагадаємо, працівник розповів про роботу російської "фабрики тролів".