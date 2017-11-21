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Google снизит уровень выдачи российской пропаганды

Киев  •  УНН

 • 14816 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Компания Alphabet будет работать над выявлением российской пропаганды в Google News и снизит в результатах выдачи такие медиа-сайты. Об этом заявил исполнительный директор материнской компании Alphabet Эрик Шмидт, передает УНН со ссылкой на Motherboard.

Такое заявление он сделал после обвинений в показе медиа-сайтов, принадлежащих Кремлю, на верхних позициях в новостях и на рекламной платформе гиганта-поисковика.

"Мы прекрасно это понимаем и работаем над выявлением сценария, который вы описываете, и снизим (в результатах выдачи - ред.) эти сайты", - сказал Э.Шмидт в ответ на вопрос, почему крупнейшая поисковая компания в мире продолжает классифицировать российские сайты как новости.

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Он указал на проверку двух государственных компаний. "Это в основном RT и Sputnik", - добавил Э.Шмидт.

"Мы хорошо об этом знаем и стараемся разработать систему для предотвращения этого", - отметил он.

При этом он указал, что о полном блокировании речи не идет.

"Мы не хотим блокировать эти сайты", - отметил Э.Шмидт.

Напомним, сотрудник рассказал о работе российской "фабрики троллей".

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