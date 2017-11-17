Працівник розповів про роботу російської "фабрики тролів"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Співробітник російської "фабрики тролів" розповів про роботу секретного агентства з виробництва контенту, який бачили мільйони американців напередодні президентських виборів в США 2016 року. Про це він розповів NBC News, передає УНН.
26-річний Віталій Беспалов повідомив, що в агентстві інтернет-досліджень в Санкт-Петербурзі в Росії щодня працювали сотні співробітників для створення політичної пропаганди під час виборів в США.
З його слів, блогери і колишні журналісти штампували "брехню... карусель брехні".
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В.Беспалов сказав, що він "абсолютно" вірить в те, що агентство інтернет-досліджень пов'язане з Кремлем.
У січневому звіті американського розвідувального співтовариства вказується на близького союзника президента Росії Володимира Путіна як на "ймовірного фінансиста" цього агентства.
Як наголошується, в агентстві В.Беспалов працював в підрозділі, який займався написанням фальшивих новинних статей, які публікувалися в соціальних мережах. В.Беспалов розповів про те, як його власна робота зосередилася на дискредитації України, але інші співробітники були зосереджені виключно на США.
З його слів, під час написання таких статей факти повинні були залишатися незмінними, але з деякими "правками". Повідомляться, що "терорист" ставав "ополченцем", "українська армія" ставала "національною гвардією", а Росію не можна було критикувати.
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Минулого місяця Facebook повідомив, що агентство придбало 3000 рекламних оголошень за 100 тисяч доларів, які могли бачити до 126 мільйонів американців під час виборів у 2016 році.
Facebook пізніше повідомив, що до 146 мільйонів американців могли бачити контент, пов'язаний з Росією, в Facebook і Instagram.
Нагадаємо, в Freedom House заявили, що в 18 країнах за допомогою соцмереж здійснювався вплив на вибори.