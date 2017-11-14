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Freedom House: в 18 странах с помощью соцсетей осуществлялось влияние на выборы

Freedom House: в 18 странах с помощью соцсетей осуществлялось влияние на выборы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Тактика онлайн-манипуляций и дезинформации сыграла важную роль в выборах в по крайней мере 18 странах, в том числе в Соединенных Штатах, что мешает гражданам выбирать своих лидеров на основе фактических новостей и настоящих дебатов. Об этом в обнародованном 14 ноября ежегодном докладе "Свобода в сети-2017" сообщает международная правозащитная организация Freedom House, передает УНН.

"Тактика онлайн-манипуляций и дезинформации сыграла важную роль в выборах в по крайней мере 18 странах, в том числе в Соединенных Штатах, что мешает гражданам выбирать своих лидеров на основе фактических новостей и настоящих дебатов. Из-за этого уже седьмой год подряд происходит полное снижение свободы интернета, а также рост сбоев в работе интернет-сервиса и увеличение технических атак на правозащитников и независимых СМИ", - сообщает организация.

Также, сообщается, что правительства во всем мире резко увеличивают свои усилия по манипулированию информацией в социальных сетях.

"Использование платных комментаторов и политических ботов для распространения правительственной пропаганды было инициировано Китаем и Россией, но теперь стало глобальным", - сказал Майкл Дж. Абрамович, президент Freedom House.

Директор проекта "Свобода в сети" Санья Келли заявила, что в "настоящее время правительства используют социальные сети для подавления инакомыслия и продвижения антидемократической повестки дня".

Отмечается, что в отчете основное внимание уделяется событиям, произошедшим в период с июня 2016 года по май 2017 года, хотя также включены некоторые более свежие события.

Как сообщал УНН, страны ЕС призвали усилить борьбу с пропагандой из России.

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