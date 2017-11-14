Freedom House: у 18 країнах за допомогою соцмереж здійснювався вплив на вибори

"Тактика онлайн-маніпуляцій і дезінформації зіграла важливу роль у виборах в принаймні 18 країнах, в тому числі в Сполучених Штатах, що заважає громадянам обирати своїх лідерів на основі фактичних новин і справжніх дебатів. Через це вже сьомий рік поспіль відбувається повне зниження свободи інтернету, а також зростання збоїв в роботі інтернет-сервісу і збільшення технічних атак на правозахисників і незалежних ЗМІ", - повідомляє організація.

Також, повідомляється, що уряди в усьому світі різко збільшують свої зусилля з маніпулювання інформацією в соціальних мережах.

"Використання платних коментаторів і політичних ботів для поширення урядової пропаганди було ініційовано Китаєм і Росією, але тепер стало глобальним", - сказав Майкл Дж.Абрамович, президент Freedom House.

Директор проекту "Свобода в мережі" Санья Келлі заявила, що в "даний час уряди використовують соціальні мережі для придушення інакомислення і просування антидемократичного порядку денного".

Відзначається, що в звіті основна увага приділяється подіям, що сталися в період з червня 2016 року по травень 2017 року, хоча також включені деякі свіжіші події.

Як повідомляв УНН, країни ЄС закликали посилити боротьбу з пропагандою з Росії.