Страны ЕС призвали усилить борьбу с пропагандой из России
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Ряд стран Европейского Союза призывают принять новые меры по борьбе с пропагандой и дезинформацией из России и других государств. Об этом говорится в письме, адресованном верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерике Могерини, передает УНН со ссылкой на DW.
Сообщается, что под письмом стоят подписи министров иностранных дел восьми стран - Польши, Швеции, Литвы, Хорватии, Чехии, Латвии, Румынии и Великобритании. Авторы, в частности, указывают на попытки "внешних игроков" создать атмосферу недоверия и недовольства внутри демократических обществ, а также ослабить единство внутри ЕС.
Поэтому необходимо усилить возможности противодействия в данной сфере, считают авторы обращения.
Ожидается, что обращение к Могерини будет обсуждаться на встрече глав МИД стран Евросоюза, которая пройдет в Брюсселе 13 ноября.
Как сообщается, одной из тем заседания станет работа в рамках проекта East StratCom Taskforce, созданного ЕС, в частности, для противодействия российским кампаниям по дезинформации. В результате обсуждения верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности может быть поручено усилить меры противодействия пропаганде.
Как сообщал УНН, комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей Конгресса США согласовали ежегодный акт о Национальной обороне, в котором противодействие агрессии со стороны России" проходит отдельной статьей.