Страны ЕС призвали усилить борьбу с пропагандой из России

Сообщается, что под письмом стоят подписи министров иностранных дел восьми стран - Польши, Швеции, Литвы, Хорватии, Чехии, Латвии, Румынии и Великобритании. Авторы, в частности, указывают на попытки "внешних игроков" создать атмосферу недоверия и недовольства внутри демократических обществ, а также ослабить единство внутри ЕС.

Поэтому необходимо усилить возможности противодействия в данной сфере, считают авторы обращения.

Ожидается, что обращение к Могерини будет обсуждаться на встрече глав МИД стран Евросоюза, которая пройдет в Брюсселе 13 ноября.

Как сообщается, одной из тем заседания станет работа в рамках проекта East StratCom Taskforce, созданного ЕС, в частности, для противодействия российским кампаниям по дезинформации. В результате обсуждения верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности может быть поручено усилить меры противодействия пропаганде.

Как сообщал УНН, комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей Конгресса США согласовали ежегодный акт о Национальной обороне, в котором противодействие агрессии со стороны России" проходит отдельной статьей.