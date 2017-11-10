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Країни ЄС закликали посилити боротьбу з пропагандою з Росії

Країни ЄС закликали посилити боротьбу з пропагандою з Росії

Київ • УНН

 • 28605 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Ряд країн Європейського Союзу закликають вжити нових заходів по боротьбі з пропагандою і дезінформацією з Росії та інших держав. Про це йдеться в листі, адресованому верховному представникові ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Федеріці Могеріні, передає УНН з посиланням на DW.

Повідомляється, що під листом стоять підписи міністрів закордонних справ восьми країн - Польщі, Швеції, Литви, Хорватії, Чехії, Латвії, Румунії та Великобританії. Автори, зокрема, вказують на спроби "зовнішніх гравців" створити атмосферу недовіри і невдоволення всередині демократичних суспільств, а також послабити єдність всередині ЄС.

Тому необхідно посилити можливості протидії в даній сфері, вважають автори звернення.

Очікується, що звернення до Федеріки Могеріні буде обговорюватися на зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу, яка пройде в Брюсселі 13 листопада.

Як повідомляється, однією з тем засідання стане робота в рамках проекту East StratCom Taskforce, створеного ЄС, зокрема, для протидії російським кампаніям з дезінформації. В результаті обговорення верховному представникові ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки може бути доручено посилити заходи протидії пропаганді.

Як повідомляв УНН, комітети у справах збройних сил Сенату і Палати представників Конгресу США узгодили щорічний акт про Національну оборону, в якому протидія агресії з боку Росії "проходить окремою статтею".

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