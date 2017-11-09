США планирует выделить около 5 млрд долл. на противодействие РФ в Европе

В акте о Национальной обороне, который определяет политику и бюджет Пентагона на предстоящий финансовый год, законодатели, в частности, обращают внимание на вторжения Москвы "в Грузию в 2008 и в Украину в 2014 годах", а также ее угрозы государствам-союзникам по НАТО.

В акте особо подчеркивается "расширение военной активности" РФ "в Арктическом регионе и Средиземном море", "развитие ее ядерной доктрины" и нарушение Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и многостороннего международного Договора по открытому небу.

Кроме того, Соединенные Штаты и их партнеров в Европе беспокоят "дезинформация, пропаганда, кибератаки" и проводящиеся Москвой "гибридные военные операции".

В этой связи Вашингтон планирует направить на реализацию инициативы по сдерживанию России в Европе 4,6 млрд долл. Для повышения оборонного потенциала стран Балтии США выделят порядка 100 млн долл.

В ответ на нарушения Москвой ДРСМД и для поддержки исследовательских программ по использованию крылатых ракет средней дальности наземного базирования будут перечислены 58 млн долл.

Члены Сената и Палаты представителей также предложили американским многоканальным дистрибьюторам, включая операторов спутникового и кабельного телевидения, воздержаться от трансляции "контента, который принадлежит, контролируется или финансируется правительством РФ".

Телевизионным дистрибьюторам, помимо этого, рекомендовано не заключать договоров об аренде эфирного времени с производителями аналогичных программ. При этом российские госСМИ, включая телекомпанию Russia Today (RT) и новостной ресурс Sputnik, в документе прямо не называются.

Напомним, США выделит 350 млн долларов на военную помощь Украине.