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США планує виділити близько 5 млрд дол. на протидію РФ в Європі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Комітети у справах збройних сил Сенату і Палати представників Конгресу США узгодили щорічний акт про Національну обороні, в якому протидія агресії з боку Росії проходить окремою статтею, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

В акті про Національну обороні, який визначає політику і бюджет Пентагону на наступний фінансовий рік, законодавці, зокрема, звертають увагу на вторгнення Москви "до Грузії в 2008 і в Україну в 2014", а також загрози державам-союзникам по НАТО.

В акті особливо підкреслюється "розширення військової активності" РФ "в Арктичному регіоні і Середземному морі", "розвиток її ядерної доктрини" і порушення Москвою Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) і багатостороннього міжнародного Договору з відкритого неба.

Крім того, Сполучені Штати і їх партнерів в Європі турбують "дезінформація, пропаганда, кібератаки" і "гібридні військові операції", які проводяться Москвою.

У зв'язку з цим Вашингтон планує направити на реалізацію ініціативи щодо стримування Росії в Європі 4,6 млрд дол. Для підвищення оборонного потенціалу країн Балтії США виділять близько 100 млн дол.

У відповідь на порушення Москвою ДРСМД і для підтримки дослідницьких програм по використанню крилатих ракет середньої дальності наземного базування будуть перераховані 58 млн дол.

Члени Сенату і Палати представників також запропонували американським багатоканальним дистриб'юторам, включаючи операторів супутникового і кабельного телебачення, утриматися від трансляції "контенту, який належить, контролюється або фінансується урядом РФ".

Телевізійним дистриб'юторам, крім цього, рекомендовано не укладати договорів про оренду ефірного часу з виробниками аналогічних програм. При цьому російські держЗМІ, включаючи телекомпанію Russia Today (RT) і новинний ресурс Sputnik, в документі прямо не називаються.

Нагадаємо, США виділить 350 млн доларів на військову допомогу Україні.

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