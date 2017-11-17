Сотрудник рассказал о работе российской "фабрики троллей"

26-летний Виталий Беспалов сообщил, что в агентстве интернет-исследований в Санкт-Петербурге в России ежедневно работали сотни сотрудников для создания политической пропаганды во время выборов в США.

С его слов, блоггеры и бывшие журналисты штамповали "ложь... карусель лжи".

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В.Беспалов сказал, что он "абсолютно" верит в то, что агентство интернет-исследований связано с Кремлем.

В январском отчете американского разведывательного сообщества указывается на близкого союзника президента России Владимира Путина как на "вероятного финансиста" этого агентства.

Как отмечается, в агентстве В.Беспалов работал в подразделении, которое занималось написанием фальшивых новостных статей, которые публиковались в социальных сетях. В.Беспалов рассказал о том, как его собственная работа сосредоточилась на дискредитации Украины, но другие сотрудники были сосредоточены исключительно на США.

С его слов, при написании таких статей факты должны были оставаться неизменными, но с некоторыми "правками". Сообщется, что "террорист" становился "ополченцем", "украинская армия" становилась "национальной гвардией", а Россию нельзя было критиковать.

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В прошлом месяце Facebook сообщил, что агентство приобрело 3000 рекламных объявлений за 100 тысяч долларов, которые могли видеть до 126 миллионов американцев во время выборов в 2016 году.

Facebook позже сообщил, что до 146 миллионов американцев могли видеть контент, связанный с Россией, в Facebook и Instagram.

Напомним, в Freedom House заявили, что в 18 странах с помощью соцсетей осуществлялось влияние на выборы.