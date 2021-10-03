Twitter ограничил доступ к странице представителя талибов Муджахида
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Руководство социальной сети Twitter временно ограничило доступ к странице представителя "Талибана" Забихулла Муджахида, который также занимает должность заместителя министра информации и культуры во временном афганском Кабмине, передает УНН со ссылкой на Al Jazeera и Al Arabiya.
Детали
Отмечается, что родственники Муджахида уточнили, что ограничения на доступ к аккаунту появилось сразу после того, как представитель радикалов опубликовал запись с подробностями о взрыве, который прогремел сегодня днем в Кабуле, недалеко от мечети Идгах, когда там проходила церемония прощания с его матерью. В результате этого теракта, по последним данным, погибли не менее 12 человек, 32 получили ранения.
На странице Муджахида, как правило, появлялись все официальные распоряжения и заявления “Талибана”, касающиеся как ситуации внутри Афганистана, так и связей радикалов с внешним миром.
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Напомним
26 сентября Twitter удалил специальные значки, подтверждающие подлинность аккаунтов, на страницах ряда министерств и ведомств Афганистана. Знаки верификации, или “синие галочки”, были сняты, в частности, на страницах министерств иностранных и внутренних дел страны, афганского министерства обороны, а также с аккаунта Президентского дворца (канцелярии бывшего президента Афганистана). Между тем Twitter оставил знаки верификации сети на аккаунтах бежал из страны главы государства Ашрафа Гани, экс-президента Афганистана Хамида Карзая и председателя Высшего совета по национальному примирению Абдуллы Абдуллы.