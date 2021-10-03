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Twitter обмежив доступ до сторінки представника талібів Муджахида

Twitter обмежив доступ до сторінки представника талібів Муджахида

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Керівництво соціальної мережі Twitter тимчасово обмежило доступ до сторінки представника "Талібану" Забіхула Муджахида, який також обіймає посаду заступника міністра інформації та культури в тимчасовому афганському кабміні, передає УНН із посиланням на Al Jazeera та Al Arabiya.

Деталі

Зазначається, що родичі Муджахида уточнили, що обмеження на доступ до аккаунту з’явилося відразу після того, як представник радикалів опублікував запис з подробицями про вибух, який прогримів сьогодні вдень в Кабулі, недалеко від мечеті Ідгах, коли там проходила церемонія прощання з його матір’ю. В результаті цього теракту, за останніми даними, загинули не менше 12 осіб, 32 отримали поранення.

На сторінці Муджахида, як правило, з’являлися всі офіційні розпорядження і заяви “Талібану”, що стосуються як ситуації всередині Афганістану, так і зв’язків радикалів із зовнішнім світом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Facebook, Twitter і LinkedIn обмежують облікові записи афганських користувачів після захоплення влади талібами

Нагадаємо

26 вересня Twitter видалив спеціальні значки, які підтверджують справжність акаунтів, зі сторінок ряду міністерств і відомств Афганістану. Знаки верифікації, або “сині галочки”, були зняті, зокрема, зі сторінок міністерств закордонних і внутрішніх справ країни, афганського міністерства оборони, а також з аккаунта Президентського палацу (канцелярії колишнього президента Афганістану). Тим часом Twitter залишив знаки верифікації мережі на акаунтах втік з країни глави держави Ашрафа Гані, екс-президента Афганістану Хаміда Карзая і голови Вищої ради з національного примирення Абдулли Абдулли.

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