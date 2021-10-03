Twitter обмежив доступ до сторінки представника талібів Муджахида

Деталі

Зазначається, що родичі Муджахида уточнили, що обмеження на доступ до аккаунту з’явилося відразу після того, як представник радикалів опублікував запис з подробицями про вибух, який прогримів сьогодні вдень в Кабулі, недалеко від мечеті Ідгах, коли там проходила церемонія прощання з його матір’ю. В результаті цього теракту, за останніми даними, загинули не менше 12 осіб, 32 отримали поранення.

На сторінці Муджахида, як правило, з’являлися всі офіційні розпорядження і заяви “Талібану”, що стосуються як ситуації всередині Афганістану, так і зв’язків радикалів із зовнішнім світом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Facebook, Twitter і LinkedIn обмежують облікові записи афганських користувачів після захоплення влади талібами

Нагадаємо

26 вересня Twitter видалив спеціальні значки, які підтверджують справжність акаунтів, зі сторінок ряду міністерств і відомств Афганістану. Знаки верифікації, або “сині галочки”, були зняті, зокрема, зі сторінок міністерств закордонних і внутрішніх справ країни, афганського міністерства оборони, а також з аккаунта Президентського палацу (канцелярії колишнього президента Афганістану). Тим часом Twitter залишив знаки верифікації мережі на акаунтах втік з країни глави держави Ашрафа Гані, екс-президента Афганістану Хаміда Карзая і голови Вищої ради з національного примирення Абдулли Абдулли.