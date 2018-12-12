Туск встретится с Порошенко накануне саммита ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Глава Европейского совета Дональд Туск примет в среду вечером президента Украины Петра Порошенко накануне последнего в этом году саммита глав государств и правительств ЕС 13-14 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Дональда Туска.
“Председатель Европейского совета примет президента Украины Петра Порошенко, встреча начнется в 20:30 (21:30 по киевскому времени)”, — сообщила пресс-служба.
На саммите ЕС ожидается заявление лидеров Евросоюза в поддержку Украины относительно ситуации в Азовском море.
Как сообщал УНН, Палата представителей Конгресса США единогласно решением приняла двухпартийной резолюцию, осудила военную агрессию, совершенную РФ против Украинского государства в Керченском проливе.
Напомним, ранее, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены экипажа всех кораблей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО “Лефортово” из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка , еще трое находятся в больнице “Матросской тишины”. Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.