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Туск зустрінеться з Порошенко напередодні саміту ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Глава Європейської ради Дональд Туск прийме в середу ввечері президента України Петра Порошенка напередодні останнього в цьому році саміту глав держав і урядів ЄС 13-14 грудня. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Дональда Туска.

Туск зустрінеться з Порошенко напередодні саміту ЄС

“Голова Європейської ради прийме президента України Петра Порошенка, зустріч розпочнеться о 20:30 (21:30 за київським часом)”, — повідомила прес-служба.

На саміті ЄС очікується заява лідерів Євросоюзу на підтримку України щодо ситуації в Азовському морі.

Як повідомляв УНН, Палата представників Конгресу США одностайним рішенням ухвалила двопартійну резолюцію, якою засудила військову агресію, вчинену РФ проти Української держави у Керченській протоці.

Нагадаємо, раніше, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів екіпажу всіх кораблів.

У зв’язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що у московське СІЗО “Лефортово” з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні “Матроської тиші”. Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.

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