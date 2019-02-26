Туск считает рациональным предложение об отсрочке Brexit

Туск накануне заявил, что не думает, что Британия может одобрить соглашение о Brexit к "дедлайну" в марте. Он сказал, что обсуждал перспективу продления срока Brexit с Мэй на встрече в воскресенье, но она была против.

"Премьер-министр Мэй и я ... обсудили много вопросов, включая правовой и процедурный контекст возможного продления", - сказал Туск.

"Для меня совершенно ясно, что в Палате общин нет большинства, чтобы принять соглашение", - сказал он.

"Мы столкнемся с альтернативой: хаотичным Brexit или продлением. Чем меньше времени до 29 марта, тем больше вероятность продления, и это объективный факт - не наше намерение, не наш план - но объективный факт. Я считаю, что в ситуации, в которой мы находимся, продление было бы рациональным решением. Но премьер-министр Мэй все еще считает, что она может избежать этого сценария", - отметил Туск.

На своей пресс-конференции Мэй сказала, что отсрочка ничего не даст. По ее словам, это "не приведет к заключению соглашения, а лишь задержит момент, когда будет приниматься это решение". "Мы можем выйти (из ЕС - ред.) с соглашением 29 марта", - добавила Мэй.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Великобритании изучает возможность переноса Brexit на два месяца.

Британцы на референдуме в июне 2016 года отдали 51,89% голосов за выход страны из ЕС против 48,11% голосов противников этого. В соответствии со статьей 50 устава ЕС, Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года.