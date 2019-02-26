Туск вважає раціональною пропозицію про відстрочку Brexit

Туск напередодні заявив, що не думає, що Британія може схвалити угоду щодо Brexit до "дедлайну" у березні. Він сказав, що обговорював перспективу продовження терміну Brexit з Мей на зустрічі у неділю, але вона була проти.

"Прем'єр-міністр Мей і я... обговорили багато питань, включаючи правовий і процедурний контекст можливого продовження", - сказав Туск.

"Для мене абсолютно ясно, що в Палаті громад немає більшості, щоб схвалити угоду", - сказав він.

"Ми зіткнемося з альтернативою: хаотичним Brexit або продовження. Чим менше часу до 29 березня, тим більша ймовірність продовження, і це об'єктивний факт - не наш намір, не наш план - але об'єктивний факт. Я вважаю, що в ситуації, в якій ми перебуваємо, продовження було б раціональним рішенням. Але прем'єр-міністр Мей все ще вважає, що вона може уникнути цього сценарію", - зазначив Туск.

На своїй прес-конференції Мей сказала, що відстрочка нічого не дасть. З її слів, це "не призведе до укладення угоди, а лише затримає момент, коли прийматиметься це рішення". "Ми можемо вийти (з ЄС - ред.) з угодою 29 березня", - додала Мей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Великої Британії вивчає можливість перенесення Brexit на два місяці.

Британці на референдумі у червні 2016 року віддали 51,89% голосів за вихід країни з ЄС проти 48,11% голосів противників цього. Відповідно до статті 50 статуту ЄС, Британія має вийти з ЄС 29 березня 2019 року.