Туск надеется, что новое правительство Польши в среду примет присягу, присоединится к саммиту ЕС, а затем наладит отношения с Украиной
Киев • УНН
Дональд Туск, кандидат на должность премьер-министра Польши, ожидает, что голосование за новое правительство состоится 12 декабря, а приведение к присяге - 13 декабря, накануне ключевых решений на саммите ЕС. Новое правительство имеет целью урегулировать польско-украинские отношения. На саммите ЕС в Брюсселе обсудят вопросы помощи и перспективы членства Украины в ЕС.
Кандидат на должность премьер-министра Польши от оппозиционных партий Дональд Туск сообщил, что процесс формирования нового правительства продолжается активно: он надеется, что Сейм изберет нового премьер-министра и Совет министров во вторник, а уже в среду должна состояться церемония принятия присяги. Далее польское правительство присоединится к саммиту ЕС в Брюсселе. Украина будет также в фокусе внимания - будущее правительство Польши обратится к проблемам украинско-польских взаимоотношений, а на саммите ЕС будут рассматривать помощь и перспективы членства Украины.
Об этом передает УНН со ссылкой на "Голос Америки" и "Rzeczpospolita".
Детали
В пятницу 8 декабря кандидат в премьеры Польши заявил, что процесс формирования нового правительства уже продолжается и выразил надежду, что за новый кабинет проголосуют во вторник 12 декабря, а приведение правительства к присяге Туск ожидает в среду, поскольку впоследствии, в Брюсселе, примут важные для Польши решения.
Мы предполагаем, что во вторник Сейм примет решение об избрании нового премьер-министра и нового состава Совета министров. Надеюсь, что церемония приведения к присяге нового правительства состоится в среду, потому что буквально через несколько часов в Брюсселе будут приниматься очень важные с точки зрения польских интересов решения
На встрече с журналистами в пятницу, Туск также сообщил, что в новом польском правительстве работа между министрами должна быть гибкой - для решения проблем будут созданы команды. Кроме того, по его словам, новое правительство будет решать проблемы, которые в последнее время возникли между Варшавой и Киевом.
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Следует отметить, что саммит ЕС 14-15 декабря, о котором сегодня отметил Туск, как важный для Польши, должен среди прочего также рассматривать возможность начала переговоров о членстве Украины и согласование программы европейской помощи Украине на 50 миллиардов евро, рассчитанной на несколько лет.
Дополнение
Как отмечает "Голос Америки", трения между Украиной и Польшей в некоторых вопросах стали в этом году особенно заметны, несмотря на важную роль Польши в обеспечении транзита помощи, защиты от российского вторжения и предоставлении убежища огромному количеству украинских беженцев.
Напомним
К новому правительству Польши во главе с Дональдом Туском, которое представят в пятницу, 8 декабря, войдут 19 глав министерств и как минимум четыре министра-члена правительства.
Ранее УНН сообщал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий добивается возвращения разрешений ЕС для ограничения украинских дальнобойщиков, ссылаясь на недобросовестную конкуренцию, от которой страдают польские и словацкие коллеги.
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Туск надеется, что новое правительство Польши в среду примет присягу, присоединится к саммиту ЕС, а затем наладит отношения с Украиной
Дональд Туск, кандидат на должность премьер-министра Польши, ожидает, что голосование за новое правительство состоится 12 декабря, а приведение к присяге - 13 декабря, накануне ключевых решений на саммите ЕС. Новое правительство имеет целью урегулировать польско-украинские отношения. На саммите ЕС в Брюсселе обсудят вопросы помощи и перспективы членства Украины в ЕС.
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