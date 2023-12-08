Туск надеется, что новое правительство Польши в среду примет присягу, присоединится к саммиту ЕС, а затем наладит отношения с Украиной

Кандидат на должность премьер-министра Польши от оппозиционных партий Дональд Туск сообщил, что процесс формирования нового правительства продолжается активно: он надеется, что Сейм изберет нового премьер-министра и Совет министров во вторник, а уже в среду должна состояться церемония принятия присяги. Далее польское правительство присоединится к саммиту ЕС в Брюсселе. Украина будет также в фокусе внимания - будущее правительство Польши обратится к проблемам украинско-польских взаимоотношений, а на саммите ЕС будут рассматривать помощь и перспективы членства Украины.

Об этом передает УНН со ссылкой на "Голос Америки" и "Rzeczpospolita".

Детали

В пятницу 8 декабря кандидат в премьеры Польши заявил, что процесс формирования нового правительства уже продолжается и выразил надежду, что за новый кабинет проголосуют во вторник 12 декабря, а приведение правительства к присяге Туск ожидает в среду, поскольку впоследствии, в Брюсселе, примут важные для Польши решения.

Мы предполагаем, что во вторник Сейм примет решение об избрании нового премьер-министра и нового состава Совета министров. Надеюсь, что церемония приведения к присяге нового правительства состоится в среду, потому что буквально через несколько часов в Брюсселе будут приниматься очень важные с точки зрения польских интересов решения - заявил Туск после встречи с кандидатами на должности министров своего правительства.

На встрече с журналистами в пятницу, Туск также сообщил, что в новом польском правительстве работа между министрами должна быть гибкой - для решения проблем будут созданы команды. Кроме того, по его словам, новое правительство будет решать проблемы, которые в последнее время возникли между Варшавой и Киевом.

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Следует отметить, что саммит ЕС 14-15 декабря, о котором сегодня отметил Туск, как важный для Польши, должен среди прочего также рассматривать возможность начала переговоров о членстве Украины и согласование программы европейской помощи Украине на 50 миллиардов евро, рассчитанной на несколько лет.

Дополнение

Как отмечает "Голос Америки", трения между Украиной и Польшей в некоторых вопросах стали в этом году особенно заметны, несмотря на важную роль Польши в обеспечении транзита помощи, защиты от российского вторжения и предоставлении убежища огромному количеству украинских беженцев.

Напомним

К новому правительству Польши во главе с Дональдом Туском, которое представят в пятницу, 8 декабря, войдут 19 глав министерств и как минимум четыре министра-члена правительства.

Ранее УНН сообщал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий добивается возвращения разрешений ЕС для ограничения украинских дальнобойщиков, ссылаясь на недобросовестную конкуренцию, от которой страдают польские и словацкие коллеги.

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