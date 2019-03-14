Туск и Порошенко проведут совместный ужин
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Президент Европейского Совета Дональд Туск 20 марта проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе. Об этом говорится в обновленном недельном графике президента Евросовета, обнародованном на сайте Европейского Совета, передает УНН.
Туск и Порошенко проведут совместный ужин 20 марта в 20:00 по киевскому времени.
Отметим, что 18 марта Дональд Туск провести встречу в Брюсселе с президентом Франции Эммануэлем Макрона и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как сообщал УНН, Европейский парламент на пленарном заседании в среду рекомендовал Совету, Комиссии и Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности назначить спецпредставителя Евросоюза по Украине.