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Туск і Порошенко проведуть спільну вечерю

Київ • УНН

 • 8701 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент Європейської Ради Дональд Туск 20 березня проведе зустріч з президентом України Петром Порошенком у Брюсселі. Про це йдеться у оновленому тижневому графіку президента Євроради, оприлюдненому на сайті Європейської Ради, передає УНН.

Туск і Порошенко проведуть спільну вечерю

Туск і Порошенко проведуть спільну вечерю 20 березня о 20:00 за київським часом.

Зазначимо, що 18 березня Дональд Туск має провести зустріч у Брюсселі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як повідомляв УНН, Європейський парламент на пленарному засіданні у середу рекомендував Раді, Комісії та Верховному представнику Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки призначити спецпредставника Євросоюзу по Україні.

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