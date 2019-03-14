Туск і Порошенко проведуть спільну вечерю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент Європейської Ради Дональд Туск 20 березня проведе зустріч з президентом України Петром Порошенком у Брюсселі. Про це йдеться у оновленому тижневому графіку президента Євроради, оприлюдненому на сайті Європейської Ради, передає УНН.
Туск і Порошенко проведуть спільну вечерю 20 березня о 20:00 за київським часом.
Зазначимо, що 18 березня Дональд Туск має провести зустріч у Брюсселі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Як повідомляв УНН, Європейський парламент на пленарному засіданні у середу рекомендував Раді, Комісії та Верховному представнику Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки призначити спецпредставника Євросоюзу по Україні.