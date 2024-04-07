Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана. Об этом сообщили в офисе президента Турции, передает УНН.

Детали

7 апреля в Министерстве иностранных дел Таджикистана подтвердили получение от Анкары официального уведомления. По сообщению, визовый режим для граждан Таджикистана, имеющих обычные загранпаспорта, начнет действовать с 20 апреля. Пока непонятно, смогут ли таджикистанцы получать визу по прилету в Турцию на границе, или должны обращаться за ней в посольство.

В МИД Таджикистана заявили, что Анкара официально не уведомляла Душанбе о своем плане отменить безвизовый режим, который действовал с 2018 года и позволял гражданам Таджикистана находиться в Турции до 90 дней без визы.

В МИД также заявили, что могут принять ответные меры на основе принципа взаимности, а также рекомендовали гражданам не использовать Турцию для поездок транзитом.

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