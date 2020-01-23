Турист из Одессы сломал ногу на прогулке в львовском лесу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Во Львовской области мужчина сломал ногу во время прогулки в лесу. Спасатели доставили его в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
Сообщается, что 22 января в 20:21 к спасателям обратился мужчина 1966 года рождения, житель города Одессы.
"Как выяснилось, мужчина, отдыхая в поселке Славское Сколевского района, вышел на прогулку в лес, где упал и сломал правую ногу. С травмированным на протяжении всей спасательной операции была телефонная связь", - говорится в сообщении.
Указано, что к потерпевшему были направлены спасатели поисково-спасательного отделения Славской поисково-спасательной группы.
"Спасатели оказали пострадавшему домедицинскую помощь и с помощью твердых носилок транспортировали травмированного человека в Сколевскую центральную районную больницу", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, двое туристов из столицы заблудились во время спуска с Говерлы.