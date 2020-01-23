Турист з Одеси зламав ногу на прогулянці у львівському лісі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. На Львівщині чоловік зламав ногу під час прогулянки в лісі. Рятувальники доставили його до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Львівській області.
Повідомляється, що 22 січня о 20:21 до рятувальників звернувся чоловік 1966 року народження, житель міста Одеси.
"Як з’ясувалось, чоловік, відпочиваючи в селищі Славське Сколівського району, вийшов на прогулянку в ліс, де впав і зламав праву ногу. Із травмованим протягом всієї рятувальної операції був телефонний зв’язок", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що до потерпілого були направлені рятувальники пошуково-рятувального відділення Славської пошуково-рятувальної групи.
"Рятувальники надали потерпілому домедичну допомогу та за допомогою твердих нош транспортували травмованого чоловіка до Сколівської центральної районної лікарні", - повідомили у пресслужбу.
Нагадаємо, двоє туристів зі столиці заблукали під час спуску з Говерли.