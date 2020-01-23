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Турист з Одеси зламав ногу на прогулянці у львівському лісі

Київ • УНН

 • 11771 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. На Львівщині чоловік зламав ногу під час прогулянки в лісі. Рятувальники доставили його до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Львівській області.

Турист з Одеси зламав ногу на прогулянці у львівському лісі

Повідомляється, що 22 січня о 20:21 до рятувальників звернувся чоловік 1966 року народження, житель міста Одеси.

"Як з’ясувалось, чоловік, відпочиваючи в селищі Славське Сколівського району, вийшов на прогулянку в ліс, де впав і зламав праву ногу. Із травмованим протягом всієї рятувальної операції був телефонний зв’язок", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що до потерпілого були направлені рятувальники пошуково-рятувального відділення Славської пошуково-рятувальної групи.

"Рятувальники надали потерпілому домедичну допомогу та за допомогою твердих нош транспортували травмованого чоловіка до Сколівської центральної районної лікарні", - повідомили у пресслужбу.

Нагадаємо, двоє туристів зі столиці заблукали під час спуску з Говерли.

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