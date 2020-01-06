Двоє туристів зі столиці заблукали під час спуску з Говерли
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Двоє жителів столиці під час сходження з Говерли зійшли з маршруту і не змогли зійти з гори. Їм допомагали рятувальники. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу У ДСНС в Івано-Франківській області.
"5 січня о 16:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що двоє людей - 1980 року народження та 1979 року народження, жителі міста Київ, під час сходження з гори Говерла у напряму урочища Заросляк зійшли з маршруту та, втративши орієнтування, не можуть самостійно зійти", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників.
"О 17:45 рятувальники зустріли заблукалих туристів в задовільному стані, надання медичної допомоги вони не потребували", - зазначили у пресслужбі.
Також вказано, що рятувальники супроводили туристів до місця тимчасового проживання на НСБ "Заросляк" селища Ворохта.
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