Двоє туристів зі столиці заблукали під час спуску з Говерли

КИЇВ. 6 січня. УНН. Двоє жителів столиці під час сходження з Говерли зійшли з маршруту і не змогли зійти з гори. Їм допомагали рятувальники. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу У ДСНС в Івано-Франківській області.